Tarihi cami ibadete hazır
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Tarihi cami ibadete hazır

İstanbul'un simge camilerinden Büyük Mecidiye Camii'nde dezenfektasyon işlemleri yapılarak cemaat için ibadete hazır hale getirildi.

Tarihi cami ibadete hazır
27.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:15

İstanbul'un simge camilerinden Büyük Mecidiye Camii'nde dezenfektasyon işlemleri yapılarak cemaat için ibadete hazır hale getirildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Vatandaşların sağlıklı koşullar altında ibadetlerini sürdürmeleri için ibadethanelerin hepsini dezenfekte ediyoruz" dedi. 

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren kapalı olan cami ve mescitler, İçişleri Bakanlığı'nın, yayınladığı genelge ile 29 Mayıs günü yeniden açılacak. İstanbul Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Cami'nde (Ortaköy Cami) bugün dezenfekte ve temizlik çalışmaları da tamamlandı. Beşiktaş Belediyesi ilçede bulunan camilerin ibadete hazır hale getirilmesi için dezenfekte ve temizlik çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemleri camilerde tüm hızıyla devam ederken bu süreçte camilerde de sosyal mesafenin korunacağı ve maskesiz camilere girilmeyeceği de bildirildi. 

"SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMELİYİZ"

Vatandaşların sağlıklı koşullar altında ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ibadethanelerin hepsinin dezenfekte edildiğini söyleyen Başkan Akpolat, "Beşiktaş'taki komşularımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilirler. 29 Mayıs'ta Cuma namazı kılınacak camilerin avlularının da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak zemin işaretlemeleri yapılacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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