Tarihi caddeye korona çıkarması Dünyaya adeta kâbus yaşatan 'Covid 19' salgınına karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen Atatürk Caddesi'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınına karşı ilk günden itibaren yoğun bir çalışma başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, 32 araç, 82 ekipman ve 69 personelle yapılan çalışmalarda, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan sultan külliyeleri, tarihi çarşı ve hanlar, türbeler selatin camileri, kamu kurumları, otobüs durakları, toplu taşıma araçları, taksi ve dolmuşlar ve alt geçitler periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Heykel'e çıkarma

Bursa'nın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Ulu Cami'yi çevreleyen Atatürk Caddesi'nde çalışmaların kısa zamanda tamamlanması için adeta çıkarma yapıldı. Çatalfırın'da başlayıp, cadde boyu devam eden çalışmaya 10 araç, 18 ilaçlama ekipmanı ve 32 personel katıldı. Caddeye yan yana dizilen 3 araç ile trafiğin işlediği yol dezenfekte edilirken, diğer ekipler de yaya kaldırımları, otobüs durakları, korkuluklar ve alt geçitleri dezenfekte etti.

Bunun yanı sıra Zafer Taksi Durağı'nda mobil bir ekip oluştururken, kentteki tüm taksi duraklarındaki araçlar buraya getirilip, Büyükşehir ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Evde kal Bursa

Salgının gündeme geldiği İlk günden bu yana özellikle dezenfeksiyon çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü, kişisel hijyen kadar çevre temizliğinin de büyük önem taşıdığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bursalıların genel manada 'Evde kal' çağrılarına olumlu yanıt verdiğini de dile getiren Başkan Aktaş, "Genel anlamda iyiyiz ancak, tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkanlar olduğunu görüyoruz. Bu süreçte sokağa çıkmamanın çok ama çok hayati önem taşıdığını yurt dışındaki örneklerle görüyoruz. Bu konuda halkımızdan biraz daha sabır bekliyor ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler