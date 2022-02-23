KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yaklaşık 3 yıl önce tadilata alınan tarihi Cacabey Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Cacabey Camisi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha önce medrese olarak kullanılan Cacabey Camisi'nin Kırşehir'in en önemli tarihi eserlerinden olduğunu belirten Vali Akın, caminin yapısında zaman içerisinde meydana gelen bozulmalar ve yıpranmaların restorasyon ihtiyacını ortaya çıkardığını ifade etti.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan camide restorasyon çalışmalarına başlandığını vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. Kurumanın sona ermesinin ardından çalışmalar yeniden başlatıldı. Amacımız, bu tarihi eseri çok daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde gelecek nesillere aktarmak. Kırşehir'in sahip olduğu önemli bir değer olan Cacabey Medresesini en kısa zamanda yeniden ibadete açma gayretindeyiz."

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 1271-1272 yıllarında gözlemevi olarak kurulan Cacabey Camisi, günümüzde cami olarak hizmet veriyor.