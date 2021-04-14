Tarihi Cacabey Camii'ne ramazan mahyası asıldı
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Tarihi Cacabey Camii'ne ramazan mahyası asıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Tarihi Cacabey Camii'ne ramazan mahyası asıldı

Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 8 asırlık Kırşehir Cacabey Camii'ne ramazan ayı dolayısıyla mahya asıldı.

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Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 8 asırlık Kırşehir Cacabey Camii'ne ramazan ayı dolayısıyla mahya asıldı.

Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi cami için İl Müftülüğünce Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak mahya için çalışma yapıldı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, "Hoş Geldin ya Şehri Ramazan" yazan mahyayı vinç aracılığıyla Cacabey Camii'nin giriş kısmına astı.

Ramazan ayının başlamasıyla mahyayı gören vatandaşlar, yapılan çalışma için kurumlara teşekkür etti.

Cacabey Camii'nde, taban ve tavanından su alması nedeniyle 2019 yılında onarım ve restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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