Tarihi Bursa Ulu Camii'ne asılan "Şifa Ayı Ramazan" yazısı geceyi aydınlattı
Ramazan ayının gelmesi nedeniyle tarihi Ulu Camii'nin minarelerine "Şifa Ayı Ramazan" yazılı mahya asıldı.
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Ramazan ayının gelmesi nedeniyle tarihi Ulu Camii'nin minarelerine "Şifa Ayı Ramazan" yazılı mahya asıldı.
Kovid-19 salgını nedeniyle sağlığa vurgu yapılan mahyalar tarihi Ulu Camii'de bu gece itibariyle yakıldı.
Caminin minarelerine asılan "Şifa Ayı Ramazan" yazısı geceyi aydınlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu