Tarihi Bursa Ulu Camii'ne asılan "Şifa Ayı Ramazan" yazısı geceyi aydınlattı

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle tarihi Ulu Camii'nin minarelerine "Şifa Ayı Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle tarihi Ulu Camii'nin minarelerine "Şifa Ayı Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlığa vurgu yapılan mahyalar tarihi Ulu Camii'de bu gece itibariyle yakıldı.

Caminin minarelerine asılan "Şifa Ayı Ramazan" yazısı geceyi aydınlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu