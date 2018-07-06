Tarihi Bursa Evleri Osmangazi'de Hayat Buluyor

Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları ile aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Tayakadın Mahallesi'ndeki üç sivil mimari örneği yapı tamamlanmak üzere.

Osmangazi Belediyesi, geçen ocak ayında Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Ticaret Borsası'na ait 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllardan kalma üç sivil mimari örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. Toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip olan üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin artı 2 kattan oluşan ilk binanın içerisinde sergi salonları ile yönetim odası bulunuyor. Yine ahşap karkas yapıda olan ikinci bina, zemin artı 2 kat olarak inşa edilirken, binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü bina ise zemin art 1 kat olarak inşa ediliyor ve binada toplantı salonu yer alıyor.

Rekonstrüksiyon çalışmalarının başlamasının üzerinden geçen 5 aylık süreçte her üç binanın da ahşap karkasları oluşturuldu ve sıvaları tamamlandı. Birinci ve ikinci binaların ahşap taban, tavan, kapı ve çerçeveleri montaj uygulamalarında ise çalışmalar devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şantiye alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "567 restorasyon, rölöve ve sokak sağlıklaştırma, tarihi çevre düzenlemesi gibi birçok çalışma yaparak tarihi mirası gün yüzüne çıkardık. Bursa Ticaret Borsası ile yaptığımız anlaşma kapsamında Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na ait olan 12 sivil mimarlık örneği yapının inşaatını gerçekleştiriyoruz. 16. ve 19. Yüzyıllardan kalma bu yapıları aslına uygun olarak günümüze taşıyoruz. Daha önce Kiremitçi Mahallesi'nde yer alan iki tarihi yapının inşaatını yaptık. Şimdi de Tayakadın'da 3 yapının inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Karkas yapı şeklinde inşa edilen ve aralarda ahşap ve tuğlaların bulunduğu binalarda şu an ince işçilikler devam ediyor. İnşallah yaklaşık 2 ay sonra çalışmaları bitirip binaları Bursa Ticaret Borsası'na teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de geriye kalan 8 yapı için çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımız ile bölgedeki tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız" dedi. - BURSA