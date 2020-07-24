Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu.

Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu. Grafiticilerin adeta tuvali olan vagonlar havadan da görüntülendi.

Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti sanatı birçok insanın yaşam felsefesi durumuna gelmiş durumda. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarak Dünya genelinde özellikle gençler tarafından sevilerek yapılan grafiti sanatı çoğu ülkede ise suç olarak kabul ediliyor. Gün geçtikçe ise sokaklarda amatör ve profesyonelce yapılmış grafitilerin sayısı artıyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Garı'nda bulunan boş vagonlar ise grafiticilerin mekanı oldu. Vagonların üstüne birbirinden ilginç grarifitiler çizen sanatçılar kamusal alana zarar vermekten dolayı bir suç işlemiş olsalar da bazı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Grafiticilerin uğrak noktası olan gar ve grafiti yapılmış atıl vaziyetteki vagonlar havadan da görüntülendi. Mithatpaşa Garı bölgesinde bulunan vagonlar üzerindeki vagonları gören Tuncay Tuncer isimli vatandaş, trenlerin uzun zamandır atıl durumda olduğunu, kullanılmadığını ve trenlerin grafitili haliyle daha güzel olduğunu belirtti. Kamu malına zarar verdikleri için yasa dışı bir suç işlediklerini belirten Tuncer, grafiticilerin yadırganmaması gerektiğini imkanları olmadığı için bu tür yollara başvurduğunu ve yetkililerden grafiticilerin sanatlarını icra edebilecekleri bir ortamın hazırlanması konusunda öneride bulundu.

Atıl durumda olan trenlere yapılan grafitilerin sanatsal açıdan güzel olduğunu belirten Tuncay Tuncer, "Bu vagonlar yıllardır burada duruyorlar ancak eskiden bunların üzerlerinde grafiti çalışmaları yoktu. Çürümeye terk edilmiş diye tahmin ediyoruz, yetkililerin düşüncesi nedir bilmiyoruz tabi ama. Burada çürüyeceğine arkadaşlarda kendilerini geliştirebilmek, sanatlarını icra edebilmek için böyle bir yönteme başvurmuşlar ve bence güzelde bir şey. Bu tarz grafiti yapan arkadaşları, ressam ve sanatçı arkadaşlarımızı desteklemek, teşvik etmek lazım. Bu trenler baya eski muhtemelen kullanılmayacaklar zaten, böyle değerlendiriyorlar bence bir sakıncası yok" dedi.

SANATLARINI İCRA EDEBİLECEKLERİ ORTAM HAZIRLANABİLİR

Bölgeden geçerken trenler üzerine yapılmış grafitilerin hoşuna gittiğini söyleyen Tuncer, "Ben buradan gelip geçerken görüyorum çok hoşuma gidiyor, güzel grafitiler çizilmiş. Arkadaşları yadırgamamak lazım, imkanları var da onlar mı yapmıyor? İmkan bu yani burada yapıyorlar ve bence güzel bir şey, kendilerini geliştiriyorlar. Bunları daha çok teşvik etmek lazım, buraya değil de farklı bir meydana koyup yapılabilir. Bu arkadaşlar bunları boyadıkları zaman neticede devlet malına zarar vermiş, bir suç işlemiş oluyorlar fakat bunun farkında bile değiller. Ama biz şunu yapabiliriz; onların bu sanatlarını icra edebilecekleri bir ortam hazırlayıp veya bunları daha farklı bir yere taşıyıp nasıl mümkünse sanatlarını daha güzel bir şekilde icra etmelerini sağlayabiliriz. Mesela bazen insanlar görüyorum burada fotoğraflar çekiliyorlar, yani gerçekten güzel bir ambiyans oluyor, bunu daha yüksek noktalara taşıyabiliriz" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Orkun Kay/İHA)

Kaynak: İHA