Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu

Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu.

24.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:56

Sakarya'nın Mithatpaşa Garı'nda atıl vaziyette bulunan boş tren ve vagonlar grafiticilerin mekanı oldu. Grafiticilerin adeta tuvali olan vagonlar havadan da görüntülendi.

Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti sanatı birçok insanın yaşam felsefesi durumuna gelmiş durumda. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarak Dünya genelinde özellikle gençler tarafından sevilerek yapılan grafiti sanatı çoğu ülkede ise suç olarak kabul ediliyor. Gün geçtikçe ise sokaklarda amatör ve profesyonelce yapılmış grafitilerin sayısı artıyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Garı'nda bulunan boş vagonlar ise grafiticilerin mekanı oldu. Vagonların üstüne birbirinden ilginç grarifitiler çizen sanatçılar kamusal alana zarar vermekten dolayı bir suç işlemiş olsalar da bazı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Grafiticilerin uğrak noktası olan gar ve grafiti yapılmış atıl vaziyetteki vagonlar havadan da görüntülendi. Mithatpaşa Garı bölgesinde bulunan vagonlar üzerindeki vagonları gören Tuncay Tuncer isimli vatandaş, trenlerin uzun zamandır atıl durumda olduğunu, kullanılmadığını ve trenlerin grafitili haliyle daha güzel olduğunu belirtti. Kamu malına zarar verdikleri için yasa dışı bir suç işlediklerini belirten Tuncer, grafiticilerin yadırganmaması gerektiğini imkanları olmadığı için bu tür yollara başvurduğunu ve yetkililerden grafiticilerin sanatlarını icra edebilecekleri bir ortamın hazırlanması konusunda öneride bulundu.

Atıl durumda olan trenlere yapılan grafitilerin sanatsal açıdan güzel olduğunu belirten Tuncay Tuncer, "Bu vagonlar yıllardır burada duruyorlar ancak eskiden bunların üzerlerinde grafiti çalışmaları yoktu. Çürümeye terk edilmiş diye tahmin ediyoruz, yetkililerin düşüncesi nedir bilmiyoruz tabi ama. Burada çürüyeceğine arkadaşlarda kendilerini geliştirebilmek, sanatlarını icra edebilmek için böyle bir yönteme başvurmuşlar ve bence güzelde bir şey. Bu tarz grafiti yapan arkadaşları, ressam ve sanatçı arkadaşlarımızı desteklemek, teşvik etmek lazım. Bu trenler baya eski muhtemelen kullanılmayacaklar zaten, böyle değerlendiriyorlar bence bir sakıncası yok" dedi.

SANATLARINI İCRA EDEBİLECEKLERİ ORTAM HAZIRLANABİLİR

Bölgeden geçerken trenler üzerine yapılmış grafitilerin hoşuna gittiğini söyleyen Tuncer, "Ben buradan gelip geçerken görüyorum çok hoşuma gidiyor, güzel grafitiler çizilmiş. Arkadaşları yadırgamamak lazım, imkanları var da onlar mı yapmıyor? İmkan bu yani burada yapıyorlar ve bence güzel bir şey, kendilerini geliştiriyorlar. Bunları daha çok teşvik etmek lazım, buraya değil de farklı bir meydana koyup yapılabilir. Bu arkadaşlar bunları boyadıkları zaman neticede devlet malına zarar vermiş, bir suç işlemiş oluyorlar fakat bunun farkında bile değiller. Ama biz şunu yapabiliriz; onların bu sanatlarını icra edebilecekleri bir ortam hazırlayıp veya bunları daha farklı bir yere taşıyıp nasıl mümkünse sanatlarını daha güzel bir şekilde icra etmelerini sağlayabiliriz. Mesela bazen insanlar görüyorum burada fotoğraflar çekiliyorlar, yani gerçekten güzel bir ambiyans oluyor, bunu daha yüksek noktalara taşıyabiliriz" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Orkun Kay/İHA)

Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Güncel
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Güncel
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Hulusi Akar Fatih Sultan Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Selçuk İnan Ali Şansalan Yılmaz Vural
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 15:56:42. #1.15#
title