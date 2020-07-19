Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkımına başlandı
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Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkımına başlandı

Şişli İl Müftülüğü tarafından yerine dini kültür merkezi yapılacak olan tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın atıl durumdaki binasının yıkımına başlandı.

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkımına başlandı
19.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:41

Şişli İl Müftülüğü tarafından yerine dini kültür merkezi yapılacak olan tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın atıl durumdaki binasının yıkımına başlandı.

Şişli İlçe Müftülüğü tarafından yerine dini kültür merkezi yapılacak olan tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın atıl durumundaki binasının yıkımına başlandı. Atıl halindeki binasında 6 gün önce yangın meydana gelen fabrikanın yıkım çalımlarına başlandı. Dün başlanan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. 2 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan yıkım sonrası içerisinde mescit, yurt ve otopark olacak dini kültür merkezinin yapımının başlaması bekleniyor.

"Buranın yıkımına dün başladık"

Binanın aynı mimariyle yapılacağını dile getiren Bülent Mendilli, "Burada bilindiği üzere tarihi Bomonti Bira Fabrikası vardı. Bu bina aynı şekilde, aynı mimariyle kültür merkezi olarak yapılacak. Burada mescit, yurt ve altlarında otopark olacak. Burası Şişli İlçe Müftülüğü tarafından iş olarak bize verildi. Biz de yıkımını gerçekleştireceğiz. Sonra da inşaata başlayacak. Buranın yıkımına dün başladık. Tahmini olarak 1-2 hafta kadar sürecek. Çevrede güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilecek. Yapımı hakkında bir bilgim yok. İnşaat ne kadar sürecek onu bilemiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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