Tarihi Bitlis Gerçek Kimliğine Kavuşacak"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesince Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sona gelindi.



Kentte Bitlis Kalesi'nin yakınındaki caddede yürütülen çalışmalarla 335 iş yerinin camekanları ve vitrinleri değiştirildi, dış cephe giydirmeleri yapıldı.



Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu da caddede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, geldikleri ilk günden itibaren sürekli bu tarihi şehrin gerçek kimliğine kavuşması adına belediye olarak bir şeyler yapmaları gerektiğine vurgu yaptıklarını söyledi.



"İlk defa Bitlis'te Sokak Sağlıklaştırması Projesi'ni hayata geçirdik. Yaklaşık 4 ay önce 'Ya Allah Bismillah' diyerek ilk kazmamızı vurmuştuk." diyen Ustaoğlu, şöyle devam etti:



"Bu sürede 335 mülkün camekan ve vitrin değişiklikleri ile dış cephe giydirme ile 730 metrelik caddemizde alt yapı çalışması yaptık. Burada belli alanları trafiğe açacağız. İlk günden vurguladığımız Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor Projesi'nin ilk sonuçlarını da bugün paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."



Belediye teknik personeli ve yüklenici firmayla gece gündüz yoğun mesai harcayarak vatandaşın ve esnafın mağduriyetini minimum düzeyde tutma noktasında gayret gösterdikleri belirten Ustaoğlu, mutlu sona ulaştıklarını dile getirdi.



Kentte ilk örnek olan bu çalışmayı tarihi geçmişi 7 bin yıllara dayanan ve milattan önce yapılan görkemli ve ihtişamlı Bitlis Kalesi'nin hemen yanında başlattıklarını anlatan Ustaoğlu, gelecek yıl diğer sokaklarda ve Feyzullah Ensari Türbesi Alan Canlandırma Projesi ile çalışmalara devam edileceğini kaydetti.



Ustaoğlu, "Artık Bitlis'e gelen yabancı konuklara gururla göstereceğimiz ve gezdireceğimiz güzel bir sokağımızı hayata geçirdik. Belediyeciliğin en güzel örneğini bu çalışmayla ortaya koyduk. Biraz sıkıntı yaşadık, ufak tefek mağduriyetler oldu. Ama bundan sonra mağduriyetlerin telafisi adına esnafımız işlerini daha sağlıklı ortamda sürdürecek. Devamında yapacağımız projelerle tarihi Bitlis gerçek kimliğine kavuşacak." diye konuştu.