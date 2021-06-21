Tarihi Birinci Cadde Yıkanarak Dezenfekte Edildi
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Tarihi Birinci Cadde Yıkanarak Dezenfekte Edildi

Tarihi Birinci Cadde Yıkanarak Dezenfekte Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, merkez Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Cadde, köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, merkez Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Cadde, köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tarihi Birinci Cadde'de hafta sonu yaşanan ziyaretçi yoğunluğundan dolayı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, caddeyi yıkarak dezenfekte etti.

Ekipler, Diyarbakır Kapı mevkiinde bir araya gelerek tarihi Birinci Cadde'nin girişinden başlamak üzere kaldırımlara deterjan döktükten sonra su sıkarak fırça yardımı ile yıkadı. Bu şekilde Birinci Cadde sonuna kadar, kaldırımları köpüklü su ile yıkandı. Daha sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı bir ekip ise, yıkanan kaldırımları ilaç sıkarak dezenfekte etti.

Dışarıdan kentte gezemeye gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin bu duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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