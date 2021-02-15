Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü

15.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:35
Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın 2'nci katından kopan beton parçası yola düştü.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın 2'nci katından kopan beton parçası yola düştü. Her zaman kalabalık olan İstiklal Caddesi'nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. 

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın ikinci katından akşam saatlerinde yere beton parça düştü. Esnafın haber vermesi üzerine gelen zabıta ekipleri parçanın düştüğü yere emniyet şeridi çekerek önlem alırken binadan kopan parça belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.  İstiklal Caddesi'nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. 


- İstanbul
Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü
Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü
Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 19:38:06. #1.16#
title