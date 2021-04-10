Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sularında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.?Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Tarihi binadaki yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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