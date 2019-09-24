Tarihi bina Kırıkhan Belediyesi'ne devredildi

24.09.2019 17:07

Hatay'da Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan tarihi bina, "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında düzenlenen protokol töreniyle Kırıkhan Belediyesine devredildi.



Törene, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Kırıkhan Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Sarıkaya, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik katıldı.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz törende yaptığı konuşmada, "Gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vereceğimiz yer olan bu binamızla birlikte eğitim-öğretime yatırımlar kısmında Hatay'ın 1.'si olduk. 5 tane daha teknolojik okulu ilçemize kazandırıyoruz" dedi.



Tarihi bina hakkında bilgi veren Yavuz, "Fransızlar, 1926-1930 yıllarında bu binayı bizleri yönetmek için inşa etmişlerdi. Bizlerde yaklaşık yüz yıl sonra burayı kültür evi olarak hizmete sunarak onlara cevap veriyoruz. Tarihimizi gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmamız lazım. Allah'ın izniyle bizler bu binayı kültür evi olarak Kırıkhanımızın hizmetine sunuyoruz. ve ilk etapta gece saat 24.00'e kadar açık olacak. Çocuklarımız sadece kitap okuyacak. Çay, kahve ve hizmet bedava olacak. Bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Bir yer daha var onunda müjdesini şimdiden veriyorum" diye konuştu.



Milletvekili Hüseyin Yayman da önemli bir hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu binalarda, vatanını, milletini ve devletini seven yerli ve milli hocalar yetiştirmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Yayman, "Bu binanın kitaplarını ben karşılayıp hediye edeceğim" dedi.



Konuşmaların ardından devir teslim protokol sözleşmesi imzalandı. Törenin ardından protokol üyeleri ilçede yapımı devam eden okullarda incelemede bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA