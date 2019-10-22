Tarihi bina Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edildi

22.10.2019 14:16

Ayvalık'ın Sakarya Mahallesinde bulunan hazineye ait, tarihi bina Ayvalık Belediyesi tarafından belediye hizmet binası olarak kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talebimiz üzerine Ayvalık Sakarya Mahallesinde bulunan hazineye ait, eski vergi dairesi binasının belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere belediyemize kesin tahsisi sağlanmıştır." dedi.

Ayvalık'ın tarihini ve hikayesini barındıran binanın Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak Ayvalık halkına tahsis edilmesinin çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Bu kararın alınmasında aynı bina için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi lehine mevcut tahsis hakkından Ayvalık Belediyesi lehine feragat ederek bize destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yeni hizmet binamız şimdiden Ayvalık'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA