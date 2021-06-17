Tarihi bina ayakta duramadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi bina ayakta duramadı

Tarihi bina ayakta duramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıkılmayı bekleyen metruk bina çöktü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıkılmayı bekleyen metruk bina çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, yan tarafında yer alan binada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Zirve caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan metruk binanın bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda binadan kopan parçaların yola doğru yıkılması nedeniyle büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını demir bariyerler ile kapattı. Ekipler yıkılan binanın geriye kalan kısmının yıkılma tehlikesi olması nedeniyle bina çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Zabıta ekipleri birden fazla hisselisi olduğu öğrenilen binanın sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Binanın yıkılma riskine karşı yoldan geçen vatandaşları ve bisiklete binen çocukları uyarmak amaçlı daha önceden uyarı tabelası konulduğu öğrenildi.

Kirmanlı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman yaptığı açıklamada, "Bir kısmı yıkılan metruk binanın mahallenin riskli binalarından biri. Olaydan yaklaşık 1-2 saat öncesi haber aldım. Bu bina eski, metruk bir bina olması nedeniyle bekleniyordu. Kimsenin olmaması, yaşamaması, can kaybının olmaması, yaralanmaması sevindirici. Çünkü akşamları burada arabalar oluyor, bu saatlerde çocuklar bisiklete biniyor. Bununla geçmiş olsun. Şuan yetkililer zaten müdahale ediyorlar, bekliyorlar. Geri kalan riskli bölgeyi yıkacaklar. Büyük bir risk atlattık. Diğer evlerde de yaşayan yok, ufak tefek belki hasar vardır ama burada en büyük sevincimiz can kaybının olmaması" dedi.

Öte yandan ekipler bir kısmı yıkılan metruk binanın geri kalan kısmını yıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Tarihi bina ayakta duramadı
Tarihi bina ayakta duramadı
Tarihi bina ayakta duramadı
Tarihi bina ayakta duramadı
Tarihi bina ayakta duramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Sahilde denetim yapan zabıta ekipleri balon satan satıcının balonlarını patlattı
Sahilde denetim yapan zabıta ekipleri balon satan satıcının balonlarını patlattı
Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı
Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Diego Aytaç Kara Ozan Tufan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi bina ayakta duramadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:41:49. #1.15#

title