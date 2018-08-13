Tarihi Beykoz Çayırı'nda Unutulmaz Nikâh Töreni

Beykoz Belediyesi'nin sosyal dayanışmayı pekiştiren toplu nikâh töreni kapsamında gelin olacak kızlar için kına gecesi yapıldı, tüm çiftlere ev eşyaları ve çeyizleri hediye edildi.

Tarihi Beykoz Çayırı'ndaki tören öncesinde tekneyle yemekli Boğaz turu yapan gençler ardından Belediye Meydanı'ndan araçlarıyla konvoy halinde töreninin yapılacağı alana geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, eşi Ayşe Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçedeki stk ve yöre dernekleri temsilcileri, gelin ve damatların aileleri ve yakınları katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Nikâhı kıyılan çiftlerin nikâh şahitliklerini belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçedeki stk ve yöre dernekleri başkanları ve çiftlerin yakınları ile çayırı dolduran binlerce ilçe sakini yaptı.

Başkan Çelikbilek: "Çiftlerimiz Tüm Beykoz'un Gelin ve Damadıdır."

Nikâh akitlerini gerçekleştiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: "Tarihi Beykoz Çayırı'na gelen tüm davetlileri sevgiyle selamlıyorum. Evlenen çiftlerimiz tüm Beykoz'un gelin ve damadıdır. Nikâhlarına binlerce ilçe sakini fahri şahitlik yapıyor. Çiftlerimiz bu mutluluklarını ve anılarını hiçbir zaman unutmayacak, yıllar sonra evlatlarına da anlatacak. Biz de bu güzel olaya şahitlik etmekten onur ve kıvanç duyuyoruz. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk ve saadetler diliyoruz" dedi.

Başkan Çelikbilek konuşmasının ardından Seher ve Orhan Akay çiftinin nezdinde 17 çiftin nikâhını kıydı.

Beykoz İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Karaahmetoğu'nun çiftlerin iki cihan saadeti için yaptığı duaya çayırı dolduran ilçe sakinleri hep birlikte iştirak etti.

Ardından sevilen sanatçı Rafet El Roman'ın konserinde seslendirdiği romantik şarkıları eşliğinde dans eden çiftler aileleri ve yakınlarıyla birlikte nikâhlarını kutladı.

Beykoz Belediyesi, çiftlerin mutluluğuna şahitlik etmek için alana gelen vatandaşlara düğün çorbası ikram etti.