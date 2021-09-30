Tarihi Beykoz Çayırı 2,5 Misline Çıkacak

İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un nefes aldığı, şehrin en güzel ve yeşil mesire yerlerinden "Tarihi Beykoz Çayırı" hazırlanan projeyle 2, 5 misline çıkacak ve mevcut alanı 38 bin m2'den 93 bin m2'ye ulaşacak.

Beykoz Belediyesi tarafından tarihi mesirenin korunması ve nitelikli sosyal alanlara kavuşması amacıyla hazırlanan Millet Bahçesi Projesi İBB Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından veto edilmesi çevreye duyarlı herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Mevcut Çayır Aynı Şekilde Kalacak

Algı oyunlarıyla "Çayır Elden Gidiyor" iftiralarına maruz kalan tarihi mesire, yeşil yüzü korunarak yapılan çalışmalar tamamlandığında nitelikli alanlarıyla tüm İstanbul ve Beykozluları ağırlayacak.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla çayır etrafında izinsiz kullanılan kamu alanları tekrar Beykoz halkına kazandırılacak. Böylece fiili kullanımda 38 bin m2 olan alan 93 bin m2'ye çıkacak ve 55 bin m2'lik yeni alan oluşacak. Mevcut çayır aynı şekilde korunarak yapılacak çalışmalar sonunda çayır alanı 2, 5 misline çıkmış olacak.

Millet Bahçesi'nde, yeşil alan ve çevre düzenlemeleriyle ilçenin ihtiyaç duyduğu nitelikli yürüyüş yolları, dinlenme, gezinti, spor ve sosyal alanlar kurulacak.

Toplam 116 bin m2 alanda uygulanacak proje tamamlandığında Beykoz Çayırı bakımlı bir çehreye bürünecek.

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