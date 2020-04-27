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Koronavirüs, Cem Sultan, Kastamonu, Güncel, Haber

Tarihi bedestende kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kastamonu'da tarihi Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoran, her gün kazanlarını 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahipleri için kaynatıyor.

27.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:16
Tarihi bedestende kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kastamonu'da tarihi Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoran, her gün kazanlarını 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahipleri için kaynatıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranlarda müşterilerin oturmasına müsaade edilmemesi ve 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmalarının kısıtlandırılması kararlarının ardından, Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoran sadece 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahipleri için yemek çıkarmaya karar verdi.

Restoranın her gün 3 çeşit hazırladığı yemekler, Kastamonu Belediyesi ekiplerince teslim alınıyor. Belediye ekipleri, bir fırının verdiği ekmeklerle yemekleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.

Restoranın işletme müdürü Uğur Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını Türkiye'de başladıktan sonra 65 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerine ücretsiz yemek göndermek için karar aldıklarını belirtti.

Bu durumu Kastamonu Belediyesi ile görüştüklerini anlatan Baltacı, "Sayın Başkanımız bize bu konuda yemeklerin dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konusunda destek vereceklerini söylediler. Biz de hemen çalışmalarımıza başladık. Günlük olarak 70 ile 100 kişi arasında değişen rakamlara ulaştık. Başladığımız günden itibaren 2 bin 100 adet yemek verdik." diye konuştu.

"Koronavirüs bitinceye kadar bu desteğimize devam edeceğiz"

Her gün 3 çeşit yemeğin karton kaplar içinde sıcak olarak dağıtıldığını ifade eden Baltacı, şunları söyledi:

"Biz yemekleri hazırladıktan sonra belediyeden ekipler gelip alıyorlar. Yemeklerimiz steril bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Biz ihtiyaç sahiplerinin hiçbirini tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Bu süreç ne kadar sürer bilmiyoruz ama biz bu koronavirüs bitinceye kadar bu desteğimize devam edeceğiz. Bu zor zamanları Türk milleti olarak hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır."

Yemekleri restorandan alarak yaşlılara dağıtan Kastamonu Belediye Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi çalışanlarından Fikriye Kellecioğlu ise böyle bir hizmette görev almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kellecioğlu, Kastamonu Belediyesinin her zaman yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Evlerine yemek getirilen vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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