Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü
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Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağış sebebiyle İznik Gölü'nün suları yükseldi.

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağış sebebiyle İznik Gölü'nün suları yükseldi. Kuraklık sebebiyle ortaya çıkan tarihi bazilika yeniden suların altına kaldı.

Kıyıdan 20 metre açıkta ve 2 metre derinlikte bulunan 1600 yıllık bazilika, 7 yıl önce gölü havadan fotoğraflayan Bursalı fotoğrafçı Aykut Güngör sayesinde ortaya çıkmıştı. Bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı, Archaeology Dergisi'nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildi.

Geçen yıl kuraklık sebebiyle suları çekilen İznik Gölü'ndeki bazilika iyice ortaya çıkınca, İznik Müze Müdürlüğünce çalışmalar hız kazanmıştı. Bu süreçte Fransız yönetmen Pascal Guerin, İznik Gölü'nde su altındaki bazilikayla alakalı, "The Sunken Secrets of Basilica" isimli belgesel filminin Bursa'daki ön çekimlerini tamamladı. Belgeselde göl altındaki yapıların ne zaman ve ne tür bir tabiat felaketiyle battığı araştırılıp ön plana çıkarıldı.

Yeniden sulara gömüldü

Bursa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar gölde su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu. Bazilika ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için yapılacak kıyı çalışmalarının Eylül-Ekim aylarına kadar bitireceklerini söyledi.

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü
Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü
Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü
Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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