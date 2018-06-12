Tarihi Baobab Ağaçlarının Ani Ölümü Bilim Dünyasını Şaşırttı

Afrika'nın binlerce yıllık dev baobab ağaçları, gizemli bir şekilde aniden ölmeleri, bilim insanlarını şaşırttı.

Son 12 yılda kıtanın en eski 13 ağacından 9'u ya tamamen öldü ya da gövdesinin önemli bir kısmı çöktü.

Baobab ağaçlarının yaşları 1100 ila 2500 arasında değişiyor.

Romanya'daki Babeş-Balyai Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, baobab ağaçları iklim değişikliğinin kurbanı oldu.

İklim değişikliği baş şüpheli

Araştırmacılar, "Bin yıllık ağaçların bizi terk ettiğine şahit olmak şok edici bir deneyim" diyor.

Ağaçların neden Afrika bozkırlarına küstüğü henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, özellikle kıtanın güneyinde büyük etkileri olan iklim değişikliği, başlıca suçlu.

Zimbabve, Güney Afrika, Zambiya ve Botsvana, kıtanın simgesi olan baobab ağaçlarına veda eden ülkeler arasında.

3000 yaşına kadar yaşayabiliyor

Bazı baobab ağaçları 3 bin yaşına kadar hayatta kalabiliyor.

Bu ağaç türü hem insanları hem hayvanları meyveleriyle beslerken, önemli de bir su kaynağı görevi görüyor.

Uzmanlara göre bu türdeki ağaçların öldürülmeleri aslında çok zor.

Zimbabve'de bulunan Panke, gövdesi tamamen yıkılan en eski ağaç. 2500 yıllık ağaç 2011 yılında tamamen öldü.