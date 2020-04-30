Tarihi Balıkçılar Çarşı'na korona önlemi önlem

- Tarihi Balıkçılar Çarşı'na korona önlemi Üsküdar'da 3 günlük kısıtlama öncesi ramazan alışverişi yoğunluğuna karşı önlem Üsküdar Belediyesi cuma günü başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirleri yoğunlaştırdı.

- Tarihi Balıkçılar Çarşı'na korona önlemi

Üsküdar'da 3 günlük kısıtlama öncesi ramazan alışverişi yoğunluğuna karşı önlem

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi cuma günü başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirleri yoğunlaştırdı. Ramazan ayı sebebiyle alışveriş yoğunluğunun yaşanmaması için Tarihi Balıkçılar Çarşı'na korona önlemi aldı.

Belediye yetkilileri alışveriş yoğunluğunun en fazla yaşandığı Üsküdar Meydanı'ndaki Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda sosyal mesafenin korunması ve kargaşa yaşanmaması amacıyla özel önlemler aldı. Ramazan alışverişinin tercih edildiği Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'na girişler kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Zabıta ekipleri çarşıda alışverişe gelenleri sırayla kontrollü bir şekilde aldı. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarihi çarşı girişlerindeki kontrol ve denetimlerini gün boyunca sürdürecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Hayrullah Özalp, "Yarından itibaren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağından dolayı Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda sosyal mesafeyi korumak adına yoğunluk olacağını öngördük. ve bariyer koyarak önlem aldık. Arkadaşlar gün boyu burada maske ve sosyal mesafe korumak adına görev yapacaklar" dedi.

Kaynak: İHA