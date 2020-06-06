Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle asırlar sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

06.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:10

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle asırlar sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda asırlardır duyulan çekiç sesleri ile susmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla çarşıda hareketlilik yeniden başladı.

Korona virüs nedeniyle 2 ay boyunca iş yapamadığını belirten esnaf Adil Kürekçi, "Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evdeydik. Normalleşme sürecinde tekrardan işimizin başına döndük. Tek başımıza iş yerinde çalıştığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah işimiz daha da güzel olacak" dedi.

Normalleşme sürecinde yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle işlerin daha iyi olacağını dile getiren esnaf Müslüm Çalışır, "Biz virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evdeydik. Bizim işimiz hediyelik eşya olduğu için yerli ve yabancı turistlere bağlıdır. Normalleşme sürecinde inşallah daha güzel şeyler olacak inşallah. Yurt dışından da turistler gelmeye başlayınca işlerimiz rayına oturur. Bizim işimiz turistiktir. Biz genellikle bakır üzerine hediyelik eşyalar yapıyoruz. Burada saat, leğen, demlik ve çaydanlık gibi ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf Hasan Çirkin ise "Korona virüs salgınında artık ortalık sakinledi. Ben iki ay boyunca korona virüs salgını nedeniyle kapalıydım. Çarşımız bu aralar sakindir. Biz bakırcılık mesleğimizde, çay tepsisi leğen, sac kavurması leğeni gibi türlü türlü işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşı hayatın tamamen normale dönmesi ile birlikte yeniden yerli ve yabancı turistlerin geleceği günü bekliyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Haber
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Anne Pütürge Malatya
Şu an buradasınız: Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 20:10:59. #1.15#
title