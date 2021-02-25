ÇANAKKALE - Tarihi Aynalı Çarşı'dan esinlenip gazoz ürettiler

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Adı Çanakkale ile özdeşleşen, kitaplara ve türkülere konu olan yaklaşık 130 yıllık Aynalı Çarşı, bir girişimci tarafından hazırlanan gazoz markasına isim oldu.

Adı Çanakkale ile özdeşleşen, kitaplara ve türkülere konu olan yaklaşık 130 yıllık Aynalı Çarşı, bir girişimci tarafından hazırlanan gazoz markasına isim oldu.

Çanakkale'nin tarihi değerlerini ön plana çıkarmak için marka oluşturmaya karar veren Seda Nur Narlıoğlu, bunun için kent merkezinde bulunan Tarihi Aynalı Çarşı'yı seçti. Şişelenmeye başlanan gazoz, Çanakkale'deki 10 noktada satışa sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket müdürü Aslı Özkan, "Tek çeşidimiz var şu anda; ballı ve frambuazlı. İlerleyen günlerde yeni bir çalışmamız olacak. Ağustos ayı gibi nektarinin çıkmasını bekliyoruz. Nektarin çıktıktan sonra da Bayramiç beyazı diye bir yeni bir ürünümüz çıkacak." dedi.

Özkan, genel olarak gazozlarda frambuaz aromasının tercih edildiğini aktardı.

Kendilerinin de ballı ve frambuazlı çeşitle üretime başladıklarını anlatan Özkan, "Yüzde 100 şeker pancarı kullanıp çam balı ve frambuaz bir araya gelince gazozumuzun lezzeti ortaya çıktı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel