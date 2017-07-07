Tarihi Askeri Kışla Alanının Sit Alanı Olduğu Mahkemece Tescillendi

Mersin kent merkezinin en önemli yeşil alanlarından biri olan, Hamidiye Kışlası olarak da bilinen ve tarihi özelliği bulunan eski Mersin Kışlası'nın bulunduğu alanının 2. derece doğal ve tarihi sit alanı olduğu mahkeme tarafından da tescillendi. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi, Bakanlığın yaptığı itirazı reddetti.



Mersin'de Sultan 2. Abdülhamid tarafından Hamidiye Alayı Kışlası olarak 1904 yılında inşa edilen 30 bin metrekare arazinin imara açılması ile ilgili dava sürecinde, Konya İdare Mahkemesi son noktayı koydu. Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sakar, yaptığı yazılı açıklamada, Konya 2. İdare Dava Dairesi'nin, Bakanlığın yaptığı itirazı reddettiğini bildirdi.



Merkez Akdeniz ilçesi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yan tarafında bulunan askeri kışla alanının dünyada askeri alanda başka bir örneği olmadığını belirten Sakar, "Heybeliada Deniz Okulu'na 5 yıl ev sahipliği yapmış, Hamidiye Kışlası olarak da bilinen askeri kışla alanı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 2. derece doğal ve tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir. Askeri anlamda tarihe tanıklık etmiş bu alan doğal bitki örtüsü, Müftü Deresine (Efrenk) olan sınırı ile kentimizin nefes alma noktasıdır. Mimarlar Odası, bir meslek odası olarak, meslek alanının kapsamı çerçevesinde tarihi, kültürel, doğal değerleri olan, ülke ve kent için önemli varlıklarımızın korunmasını kamu adına gözetmektedir" dedi.



Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca tarihi ve doğal sit alanı olarak tescil edilmiş bu alanın tescilinin kaldırılmasına karşı Mimarlar Odası olarak hukuk süreci başlattıklarını anımsatan Sakar, "Başlattığımız hukuk sürecinde Mersin 1. İdare Mahkemesi, 28 Nisan 2017 günlü ara kararı ile yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Mahkemenin bu kararına, Bakanlıkça Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesinde yapılan itiraz sonucunda, aynı mahkemece itirazın reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - MERSİN