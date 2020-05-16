Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı İZMİR'in Konak ilçesindeki Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Sosyal medyada yayınlanan o anların görüntüleri tepki çekti.

Konak ilçesi Karataş semtinde vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA