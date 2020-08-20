Tarihi Asansör çevresindeki yürüyen merdiven projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Tarihi Asansör çevresindeki yürüyen merdiven projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör'ün üst sokağındaki 60 basamaklı merdivenin yerine yürüyen merdiven yapılmasına ilişkin projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Asansör çevresindeki yürüyen merdiven projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
20.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:44

İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör'ün üst sokağındaki 60 basamaklı merdivenin yerine yürüyen merdiven yapılmasına ilişkin projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Asansör'deki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, bürokratlar ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi 308 Sokak'ta yapılacak projenin detayları yetkililer tarafından anlatıldı.

Daha önce sokağa "İzmir'in nostaljik semti Tarihi Asansör'ün dokusunu bozacak yürüyen merdiven istemiyoruz" yazılı pankart asan vatandaşlar ise bilgilendirme toplantısında tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, tarihi yapının güzelliğini yitireceğini, bölgeye itfaiye, ambulans ekiplerinin ulaşamayacağını dile getirerek, projenin ve ihalenin iptalini istedi.

"Mahalle halkına rağmen yapmayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, vatandaşların şikayetlerini dinlediklerini, "geri dönülemez" noktada olmadıklarını ifade etti.

"Mahalle halkına rağmen projeyi yapmayız." ifadelerini kullanan Atak, "Herkesin görüşünü dikkate alıyoruz. Bu kadar istenmiyorsa müteahhit ile görüşüp fesih yoluna gidebiliriz." dedi.

Atak, projeye ilişkin net kararın gelecek günlerde vatandaş görüşü dikkate alınarak verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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