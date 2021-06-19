Tarihi Artvin Sokağı ve Artvin Marka Ürünler Mağazaları Şubesinde İnceleme
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Tarihi Artvin Sokağı ve Artvin Marka Ürünler Mağazaları Şubesinde İnceleme

Tarihi Artvin Sokağı ve Artvin Marka Ürünler Mağazaları Şubesinde İnceleme
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Yılmaz Doruk, 141. DOKA toplantısı için ilimizde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer misafirler ile birlikte Artvin Valiliği bünyesinde planlanan...

Valimiz Yılmaz Doruk, 141. DOKA toplantısı için ilimizde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer misafirler ile birlikte Artvin Valiliği bünyesinde planlanan Tarihi Artvin Sokağı ve Artvin Marka Ürünler Mağazaları Şubesinde incelemelerde bulundu.

C¸oruh havzasının engin orman denizleri, bas¸ı go¨gˆe degˆen, zu¨mru¨t o¨rtu¨lu¨ tepeleri arasında; kadife yes¸ili bir yamaca bembeyaz inciler gibi sac¸ılmıs¸ kadim s¸ehir Artvin'e girenler kendilerini; tarih kokulu derin bir nefes aldıran nostaljik bir sokakta buluyor.

Tarihi^ Artvin konseptine uyumlu s¸ekilde yo¨resel motiflerle bezeli caddelerin, sokakların ve binaların oldugˆu bir atmosfer ic¸ine s¸ehir hatıralarıyla dolu bir koridor gibi ac¸ılan Tarihi Artvin Sokagˆı, s¸ehrin degˆerlerini yansıtacak go¨rselligˆiyle, ziyaretc¸ilerine ku¨ltu¨r ve sanat dolu kısa bir mola vaad ediyor.

Eskiden pazar yeri olarak kullanılan alanın, tarihi efektler ile dizayn edilmesiyle tasarlanan sokagˆa giren ziyaretc¸iler, gec¸mis¸ten bugu¨ne Artvin fotogˆraflarının sergilendigˆi alanda s¸ehrin yıllara meydan okuyus¸una s¸ahitlik ediyor.

Artvin Marka U¨ru¨nler Magˆazaları S¸ubesi'nin yer aldıgˆı sokakta; "Markalas¸ma, Degˆer Tespit, Tasarım ve Tescil Projesi" kapsamında s¸ehrin dogˆal ve ku¨ltu¨rel degˆerlerinden ilham alınarak tasarlanan sembollere hayat veren hediyelik es¸yalar ve yo¨resel u¨ru¨nler, ziyaretc¸ilerin begˆenisine sunuluyor.

Kaynak: Habermetre

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