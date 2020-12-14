Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak
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Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

14.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:02
Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, yangından zarar gören Tarihi Arasta binasında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, yangından zarar gören Tarihi Arasta binasında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Sayın Osman Bilgin, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile birlikte geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören 637 yıllık tarihi arastada (Kapalı Çarşı) devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Gerçekleştirdiği incelemenin ardından yetkililerden devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, tarihi arastanın en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti. - KIRKLARELİ

Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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