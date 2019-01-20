Tarihi Antep Sokakları Kudeb Tarafından Sağlıklaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığınca, 2018 yılı içerisinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, Tarihi Antep Sokakları'nın 872 metrelik cephesi restore edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KUDEB, yürütülen çalışmalarla Tarihi Antep Sokakları'na olan özlemi dindirdi, şehrin tarihi dokusuna yeniden can verdi. 120 binanın çatısında, sokağa bakan cephelerinde, bahçe duvarlarında, kapılarda, doğramalarda, cumbalarda, 12 dükkanın ahşap vitrinlerinde, saçaklarında restorasyon çalışmasını tamamlayan KUDEB, mevcut asfaltı kaldırarak, gelişen teknolojisi doğrultusunda elektrik, telefon, internet, doğal gaz hatlarını yeniledi, yer altına aldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Eyüboğlu Mahallesi'ndeki tescilli taşınmaz kültür varlığı 13 odalı konağın restorasyonu yapıldı, fonksiyonuna uygun "Konuk Evi" olarak yaşayan bir mekan haline getirildi.

Konuk Evi'nin yanında yer alan Eyüboğlu Konağı'nda yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, "Yaşayan Antep Evi" kompleks bir yapı olarak hizmet verecek.

Çalışmalar kapsamında Anadolu Arkeoloji Enstitüsü olarak projelendirilen eski öğretmenevi, arkeoloji dünyasının faydalanabileceği, akademisyenlerin ve öğrencilerin çeşitli araştırmalarını yapabileceği, uluslararası bilimsel yayınların, makalelerin dijital ve basılı olarak yer aldığı dünya standartlarında bir merkez haline dönüştürülecek. Ayrıca bunlara ek olarak, sabun-pekmez müzesiyle para müzesi de yapılacak.

Rumkale'nin turizmde yerini alabilmesi amacıyla "Kıyı ve Çevre Düzenleme Projesi", "Rumkale Teleferik Projesi" ileriki günlerde hayata geçirilecek. Sam köyündeki Samhan'ın restorasyonu yapılarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Yavuzeli ilçesinde bulunan Dolmen Kaya Mezarlarının restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak kültür rotasına alındı.

Kaynak: AA