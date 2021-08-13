Tarihi Anıt Ağaçların Restorasyonu Yapılıyor
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Tarihi Anıt Ağaçların Restorasyonu Yapılıyor

Tarihi Anıt Ağaçların Restorasyonu Yapılıyor
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Tarihi Anıt Ağaçların Restorasyonu YapılıyorÜlkemizde bulunan 9 bin 295 anıt ağacın bin tanesi Muğla'da bulunmaktadır.

Tarihi Anıt Ağaçların Restorasyonu YapılıyorÜlkemizde bulunan 9 bin 295 anıt ağacın bin tanesi Muğla'da bulunmaktadır. İlimizde meydana gelen orman yangınları sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında anıt ağaçlarının hiç birinin zarar görmediği belirlenmiş olup, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçlarının bakım, tedavi ve restorasyon çalışmaları başladı. Marmaris ilçesi Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık çınar ağacının yapılan kontrollerde bakım onarım ve tedaviye ihtiyacı olduğunun tespiti üzerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince asırlık çınar ağacına ihtiyaç duyduğu bakım, tedavi ve restorasyon işlemleri uygulandı. İl genelindeki diğer anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmaları hızla tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca ilimizde bulunan endemik sığla ormanları yangından zarar görmediği tespit edilmiştir. Diğer bitki türleri için yangın sonrası biyo çeşitlilik hasar tespiti çalışmaları da hızla devam etmektedir. Özellikle yangın ekolojisi alanındaki bilimsel çalışmalarla yeniden biyo-ekosistemin oluşumu desteklenmektedir.

Kaynak: Habermetre

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