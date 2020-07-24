Tarihi an fotoğraf karelerine böyle yansıdı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.
24.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:16
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini kılıç geleneğiyle okudu. Bu tarihi an fotoğraf karelerine böyle yansıdı.
(İHA)
Kaynak: İHA