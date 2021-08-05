Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
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Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi

Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gündür devam eden orman yangınlarında bu gece Turunç Mahallesinin Kumlubük caddesi oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gündür devam eden orman yangınlarında bu gece Turunç Mahallesinin Kumlubük caddesi oldu.

Amos Antik kenti ve Profesörler sitesinin olduğu Turunç Mahallesi Kumlubük Caddesindeki bölgede ormanlık alan akşam saatlerinde tekrar alevlendi. Günlerdir alev nöbeti tutan TOMA'lar yangın site ve antik kente ulaşmadan müdahale etti.

Profesörler sitesi üst tarafında ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınında akşam saatlerinde rüzgarın hızını artırması ve yönünü değiştirmesi ile birlikte makilik ve kızılçam ağaçlarının olduğu alan akşam saatlerinde alev aldı. Polisler ve Jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar bölgede konuşlandırılmış Tomalar ile yangına müdahele ettiler. Kozalak fırlaması sebebi ile iki evin hafif hasar gördüğü bilgisi edinilen site daha önce tahliye edildiği için can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı bilgisi edinildi. - MUĞLA

Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi
Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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