TARİHÎ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR SANATIN YENİ MERKEZİ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki tarihi Alsancak Tekel Fabrikasının sanatsal cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki tarihi Alsancak Tekel Fabrikasının sanatsal cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi.

İzmir Alsancak Tekel Fabrikasının Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Ersoy, konuşmasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutladı.

Bakanlık olarak tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda çok titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Ersoy, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yürütülen arkeolojik kazıların yoğun bir ilgiyle izlendiğini, çok sayıda eseri gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti.

Dünya turizminde seyahatlerin yüzde 40'ının kültür turizmi için yapıldığını belirten Bakan Ersoy, ülke ve şehir ekonomisine katkısı anlamında kültür ve turizmi bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı.

İzmir Alsancak Tekel Fabrikasının dönüşüm projesinin de büyük bir önem arz ettiğine değinen Ersoy, bu tarz projelerle İzmir'in dünya kentleriyle yarışta avantaj elde edebileceğini vurguladı.

Alsancak Tekel Fabrikasının endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olduğunu, 137 yıllık tarihiyle İzmirlinin belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, fabrikada 2004'e kadar üretim yapıldığını kaydetti.

Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için bir çalışmanın başlatıldığını dile getiren Ersoy, "Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekan alan haline gelmesi hedeflenmektedir. " ifadelerini kullandı.

Tekel fabrikasının yaklaşık 17 bin metrekarelik alan üzerinde 12 yapıdan oluştuğu bilgisini veren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tekel fabrikası, sonradan yapılan eklentilerden kurtularak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği kentin kültür sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. "

Komplekste bir müze de oluşturacaklarını belirten Bakan Ersoy, kuracakları ihtisas kütüphanesinde Türk dünyası müziğine yönelik 150 binin üzerine kitap ve dergi gibi yayınların yer alacağını ifade etti.

Yeni Bir Resim Heykel Müzesi Kurulacak

30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle İzmir Resim Heykel Müzesinin ziyarete kapandığını anımsatan Bakan Ersoy, "İnşallah İzmir'e kazandıracağımız bu kültür ve sanat kompleksi içinde klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanları ve dijital sanatlar bölümünü kapsayan, mevcut kapasiteyi yaklaşık 2 katına çıkaracak yeni bir Resim Heykel Müzesi de yer alacak. " dedi.

Merkezde sanat atölyelerinin de bulunacağına değinen Bakan Ersoy, ayrıca süreli yayınların olduğu 20 bin kitap kapasiteli bir kütüphane ve okuma salonunu da hizmete açacaklarını ifade etti.

Atölyelerle sanatsal üretime de katkı sunacak örnek bir proje hazırladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. " dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet Alsancak Tekel Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Tanıtım toplantısına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

(09. 09. 2021)

Kaynak: Habermetre