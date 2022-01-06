Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı

Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete girdi. Pazartesi hariç, haftanın 6 günü açık olan hamam, erkeklere özel olarak hizmet vermeye başladı.

Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde yer alan Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'ndan günde 3 seans olarak gruplar halinde yararlanılabiliyor. En az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak gruplar, 15.00-17.00, 17.30-19.30 ve 20.00- 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırarak hamamı kullanabilecekler. Sauna, masaj ve kese hizmetinin de sunulduğu Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'nda ayrıca vitamin bar da yer alıyor.

Rezervasyon yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0352 438 00 48 ve 0536 645 54 84 numaralı telefonları arayabilecekler. - KAYSERİ