Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:30
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir AA'nın

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaşdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçen Başkan Kaşdemir, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

İsmail Kaşdemir, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Kurum çalışanlarının çektiği fotoğrafların her birinin ayrı anlamlara sahip olduğunu dile getiren Kaşdemir, "Bu yıl da oyumuzu kullandık. Fotoğrafların hepsi ayrı güzelliklere sahip. Hepsi ayrı hikayeler anlatıyor bizlere. Bizlere bu kareleri yansıtan AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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