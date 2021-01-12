Tarihi ahşap camiyi kül olmaktan kurtardılar

ERZURUM'un Olur ilçesindeki tarihi ahşap caminin bir kısmı, çıkan yangında hasar gördü. Camiyi, sabah namazına uyanan vatandaşlar, tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Elektrik tesisatından çıkan yangından dolayı caminin bir kısmı hasar gördü.

Erzurum'un Olur ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu Çataksu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çataksu Camisi'nin bir kısmı, 9 Ocak Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangından dolayı hasar gördü. Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şeyi ahşaptan yapılmış olan caminin pencereleri tamamen yanarken duvarlar ve halılar da zarar gördü. Camiyi yanarken gören vatandaşlar hemen söndürme çalışmalarına başladı. Sabah namazına kalktığında caminin yandığını gören mahalleli Mahmut Güvenç, "Sabah namaza kalktığımda caminin yanında yükselen dumanlar gördüm. Koşup hemen camiye geldim. Yangına hortumla müdahale ettim. Komşular da geldiler ve yangını tamamen söndürdük" diye konuştu.

'MÜDAHALE GEÇ OLSA TAMAMEN KÜL OLURDU'

Osmanlı döneminde Derviş Mehmet Efendi tarafından yaptırılan caminin o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirdiğini ve halk arasında 'tahtalı cami' olarak bilindiğini anlatan caminin imam hatibi Yusuf Küçükalp, şunları söyledi:

"Yangın sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkmış. Yangın esnasında müftülükte işlerimden dolayı Olur ilçesine gitmiştim. Yangını ilk gören ve müdahale eden komşumuz Mahmut Güvenç olmuş. Yangına müdahale geç olsa tarihi ahşap camii tamamen yanarak kül olurdu. 400 yıllık bir cami ve elektrik tesisatı da eski olduğu için yangın elektrik kontağından çıkmış. Caminin penceresi tamamen yandı. Tavanı duvarları ve halılar da zarar görmüş. İnşallah bir an önce camimiz onarılır ve ibadete açılır."

Olur Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, tarihi caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde tescilli bir camii olduğu için en kısa zamanda yapısına uygun restore edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN