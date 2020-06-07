Tarihi ahşap binada yangın
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Tarihi ahşap binada yangın

Antalya'da iki katlı tarihi ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tarihi ahşap binada yangın
07.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:41

Antalya'da iki katlı tarihi ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde kullanılmayan tarihi ahşap iş yerinde yangın çıktı. Ahşap yapıdan alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha öncede defalarca yanan ahşap yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen iki katlı yapıyı söndürmek için itfaiye büyük çaba sarf etti. İçi tamamen yanan ve yıkılmak üzere olan yapının etrafını polis tehlikeye karşı şeritle kapattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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