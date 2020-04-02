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Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada

Tarihi ahşap bina alev alev yandı.

02.04.2020 22:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:11
Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada

Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada

Geceyi alevler aydınlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan tarihi ahşap bir binada yangın çıktı. Yangından yükselen alevler karanlığı aydınlığa çevirdi.

Yangın Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesindeki Karlık Caddesinde bulunan tarihi ahşap bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple metruk halde bulunan ahşap binadan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, binadan yükselen ateşler zifiri karanlığı aydınlığa çevirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla tüm binayı saran yangın söndürülürken, söz konusu binanın restorasyon programına alındığı da öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma işlemleri başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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Tarihi ahşap bina alev alev yandı...O anlar kamerada
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