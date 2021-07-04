Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi
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Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi

Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Türk Tarih Kurumunun (TTK), Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bilim ve sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmen ve öğrenciler için düzenlediği gezi kapsamında kente gelen öğretmen ve öğrenciler Çorum Müzesini gezdi.

Türk Tarih Kurumunun (TTK), Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bilim ve sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmen ve öğrenciler için düzenlediği gezi kapsamında kente gelen öğretmen ve öğrenciler Çorum Müzesini gezdi.

Eski Anadolu tarihi adına büyük önem taşıyan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'ni ziyaret eden ortaöğretim düzeyinde 40 bilim ve sanat merkezi öğrencisi ile 22 tarih öğretmeni, gezinin ikinci günün de Çorum Müzesini gezerek binlerce yıllık tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

TTK Başkan Yardımcısı Hüseyin Murat Yücel başkanlığındaki gezide, katılımcılara Alacahöyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Çorum Müzesinde sergilenen ve Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutan eserler hakkında bilgi verdi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ramazan Barın, AA muhabirine, TTK ile MEB'in imzaladığı protokol kapsamında bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören çocukların tarih bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çocukların kültürel miras niteliğindeki yerleri ziyaret edilmesi amacıyla Çorum'dan güzel bir başlangıç yaptığını belirten Barın, gelecekte daha güzel projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Öğrencilerin gezide olmaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Barın, "81 ilde 193 bilim ve sanat merkezimiz var. Yaklaşık 63 bin öğrenci buralarda destek eğitimi almakta. Farklı yerlerden gelen öğrencilerin hepsi farklı düşünce içindeler. Türkiye'nin güzel yerlerini görmekten dolayı hepsi mutlu. Bunlar proje öğrencilerimiz. Buraya gelen öğrencilerimiz, buralarla ilgili proje üretmeye başlayacak. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Gezinin sonunda öğrencilerden fikirlerini yazılı olarak isteyeceğiz." dedi.

Çorum Bilim Sanat Merkezleri Sosyal Bilgiler Koordinatörü Halil Bolat da bilim sanat merkezlerindeki öğrencilerin özel yetenekli öğrenciler olduğuna dikkati çekerek, "Bu öğrencilerin en önemli özelliklerinden biri çok meraklı olmaları. Tarihe yönelik bilgilerinin fazla olması. Bu gibi çalışmalarla çocuklar bir taraftan meraklarını giderirken diğer taraftan da yeni öğrendikleri bilgilerle yeni şeyleri merak etmeye başlıyorlar." ifadesini kullandı.

Projenin kültürel mirasın keşfedilmesi anlamında da önem taşıdığının altını çizen Bolat, "Öğrenciler dün Hattuşa'yı gezdi. Hattuşa bütün öğrencilerin, öğretmenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Zaten Hitit uygarlığına ait önemli kalıntıların olduğu önemli bir yer. Öğrencilerimiz burayı canlı gördüğü için çok mutlu." şeklinde konuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevilay Çiftçi, gezinin öğrencilere birçok fayda sağladığını belirterek, "Bu tür çalışmaların öğrencilere artıları oluyor. Dün öğrenciler gezi günlüğü tuttu. Burada oldukça fazla bilgi edindiler. Gelecekte yapacakları çalışmalara yansımaları olacaktır." diye konuştu.

Ankara Yenimahalle Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Duhan Başaran Ahmetoğlu ve Mersin Yenişehir Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Emine Şahin ise gezide birçok yeni bilgi ve tecrübe edindiklerini dile getirerek organizasyon için MEB ve TTK'ye teşekkür etti.

Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi
Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi
Tarihe meraklı 40 öğrenci Çorum Müzesini gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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