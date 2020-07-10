Tarihe ışık tutan kazı çalışmalarına Bilecik Belediyesi'nden katkı Bilecik Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve kentin milattan önce 7 bin yıl öncesi tarihi hakkında önemli detayları barındıran kazı alanı çalışmalarına katkı vermeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve kentin milattan önce 7 bin yıl öncesi tarihi hakkında önemli detayları barındıran kazı alanı çalışmalarına katkı vermeye devam ediyor.

Fikirtepe kültürünün göstergelerinden olan neolitik yerleşmesinden örnekleri barındıran, yapılan karbon 14 testleriyle ve bulunan materyallere göre Batı Anadolu ve Ege'nin en erken yerleşmesine dair kalıntıların bulunduğu kazı alanındaki çalışmalara Bilecik Belediyesi'nin de katkılarıyla sürüyor. Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın takibi ve desteğiyle geçtiğimiz yıl itibariyle kazı çalışmaları başlayan ve ilimiz tarihine önemli derecede ışık tutan kazı alanında üniversite öğrencilerinin daha rahat ortamda çalışması ve kazı alanının korunması amacıyla dinlenme çadırları ve koruyucu tenteler yerleştirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA