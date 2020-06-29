Tarihe açılan kapı Cumalıkızık
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Tarihe açılan kapı Cumalıkızık

Yıldırım Belediyesi, ilçenin tarihinde köklü bir yeri bulunan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınarak tüm insanlığa mal edilen Cumalıkızık Köyü'nün, 700 yıllık geçmişini geleceğe taşıyor.

Tarihe açılan kapı Cumalıkızık
29.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:19

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve erken Osmanlı döneminin kırsal sivil mimari örneklerini taşıyan Cumalıkızık, Bursa'nın ve Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin başında geliyor. Yerli turistlerin yanında sayısız yabancı turisti de ağırlayan Cumalıkızık, 21. yüzyıldan 700 yıl öncesine uzanan bir zaman tüneli olarak büyük ilgi çekiyor. Heybetli Uludağ'ın eteklerinde hayat bulan yapısıyla tarihi Osmanlı evleri, yaz döneminde dahi serin suların aktığı taş sokakları ve misafirlerin lezzetli tatlar keşfedebileceği otantik işletmeler ile Cumalıkızık, yalnızca Bursalıların değil tüm Türkiye'den ve yurt dışından Yıldırım'a gelenlerin uğrak noktası oluyor. Bu noktada Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık'ı aslına uygun olarak korumak, gelecek nesillere aktarmak ve hak ettiği değeri yakalayarak turizm merkezi haline getirmek amacıyla titiz çalışmalar gerçekleştiriyor.

'DEĞERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Cumalıkızık'ın eşsiz tarihi mirası ile Yıldırım'ın güzide turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bu gurur verici bir durum olduğu kadar, bir takım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu sorumlulukları yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü tarihimizin güçlü bir şekilde ifadesi olarak görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu anlamda köye, tarihimize, değerimize sahip çıkacağız" dedi.

'GÖZ BEBEĞİMİZ'

Bölgenin öncelikli sorununun köy meydanında yaşanan keşmekeş olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Hem araçların park etmesi, indirme bindirme yapmaları, yöresel tezgahların yoğunluğu, tarihi siluetin ve değerin algılanmasında bir sıkıntı ortaya koyuyor. Buradaki önceliğimiz, miras olarak ele aldığımız Cumalıkızık'ın ekonomik değerinden önce tarihi değerini ortaya çıkarmak. Burada bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Kalıcı çözüm üretmek adına, giriş meydanındaki niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırmayı amaçladık. Bu kapsamda köy mimarisini kapatmadan, tüm bu tezgahları Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında tek bir noktada toplayacağız. İnşallah bu değerimizi hep birlikte yaşatacağız. Cumalıkızık Köyü, ilçemizin dünyaya açılan kapısı ve göz bebeğidir. Yıldırım'ın kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak, ecdadımızın bizlere emaneti olan Cumalıkızık'ı yaşatarak gelecek nesillere taşımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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