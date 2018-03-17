Tarihçi-Yazar Sinan Meydan: Amaçları, Atatürk'süz Bir Çanakkale Tarihi Yazmak

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, tarihçi-yazar Sinan Meydan, Gelibolu Belediyesi'nin davetlisi olarak, ' Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal' konulu söyleşiye katıldı. Söyleşide konuşan Meydan, "Bunların amaçları, Atatürk'süz bir Çanakkale tarihi yazmaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerine araştırmaları ile tanınan tarihçi-yazar Sinan Meydan, Gelibolu Belediyesi'nin davetlisi olarak geldiği ilçede söyleşiye katıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal' konulu söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Zafer kutlamasının yapıldığı bir haftada, Gelibolu'da bulunmanın kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, "Hele ömrünü Atatürk'ü anlatmaya adamış bir tarihçi için gerçekten tarif edilemez bir duygu yoğunluğu içindeyim" dedi.

Mustafa Kemal'siz bir Çanakkale'nin düşünülemeyeceğini, bunu kavrayamayanların bazı konuşmalarında ve anlatımlarında, Atatürk'ten hiç bahsetmediklerini ifade eden Meydan şöyle konuştu:

'AMAÇLARI, ATATÜRK'SÜZ BİR ÇANAKKALE TARİHİ YAZMAK'

"Amaçları şudur, Atatürk'süz bir Çanakkale Savaşları tarihi anlatmak. Yani Atatürk'ün olmadığı bir Çanakkale tarihi yazmaktır bunların amacı. Bakın Atatürk'ü Çanakkale Kara Savaşları'ndan silemezsiniz. Öyle değil mi? Anafartalar'dan, Conkbayırı'ndan, Arıburnu'ndan Mustafa Kemal Atatürk'ü silmek mümkün mü?. Mümkün değildir. O, sekiz buçuk ayın her anına damga vurmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle Deniz Zaferi'ni anlatıyorlar, hatta sadece Deniz Zaferi'ni anlatıyorlar. Kara Zaferleri söz konusu olduğu zaman, o 8.5 ay söz konusu olduğu zaman ne yapıyorlar, hurafeciliğe başlıyorlar. Beyaz fistanlılar, şeyhler, şıhlarla, o sekiz buçuk ayı açıklamaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce Mehmetçiğe yapılmış bir saygısızlıktır."

Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, program sonunda tarihçi-yazar Sinan Meydan'a, 'Kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk' plaketi armağan etti.

Tarihçi-yazar Sinan Meydan, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

- Çanakkale