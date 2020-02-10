Tarihçi profesör, peynir tatlıları için Anadolu'yu karış karış geziyor

10.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:43

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş peynir tatlılarını kayıt altına alarak, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Peynir tatlılarına yönelik yaptığı "Kültürüyle ve Tarihiyle Peynir İhtiva Eden Tatlılar" adlı çalışmada, başta Trakya illeri olmak üzere Hatay'dan Balıkesir'e, Diyarbakır'dan Çanakkale'ye kadar 15 şehri dolaşan tarihçi Prof. Dr. Kırımlı, Anadolu'da içinde peynir olan tatlıları tek kaynak altında bir araya getiriyor.

Son olarak Manisa'nın Kula ilçesine gelen Kırımlı, ilçeye özgü usulle yapılan höşmerim ve peynir lokmasının yapımı hakkında bilgi topladı.

Prof. Dr. Hakan Kırımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu tarihinde peynirin ve peynir üzerine yapılan tatlıların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu değerlerin kayıt altına alınarak yaşatılması, farkındalık oluşturarak, sofralardaki yerinin korunması gerektiğini söyledi.

Höşmerim tatlısıyla ünlü Balıkesirli olduğu için peynir tatlılarının kendisi için özel bir yeri olduğunu, 3 yıllık sürede 15 ili ziyaret ettiğini dile getiren Kırımlı, "Türkiye'de atalarımızdan kalan yemek kültürünün içerisinde yer alan peynir tatlılarımız unutulmaya yüz tutmuş çok özel bir gastronomi kültürümüzdür. Türkiye'de şu ana kadar 50 çeşit peynir tatlısını kayıt altına aldım ve bu rakamın üç katı kadar daha olduğunu biliyorum." dedi.

Kırımlı, Kula'daki peynir lokması ve höşmerimin diğer bölgelerde yapılanlardan daha farklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buraya Türkiye çapında yapmakta olduğum gastronomi tarihi projesi çalışmaları kapsamında geldim. Türkiye'de peynir ihtiva eden tatlılar üzerine çalışıyoruz. Kula, peynir tatlıları yapan enteresan bir ilçemiz. Kula kültüründe mevcut olan höşmerim ve peynir lokması Türkiye'deki benzer isimli tatlılardan çok daha farklı, çok değerli kültür ve gastronomi ürününden ikisi."

Kula'nın sahip olduğu bu gastronomik değere rağmen yeterince tanınmadığına dikkati çeken Kırımlı, şunları kaydetti:

"Maalesef bu iki değerli kültürel ürün de Türkiye'de yeteri kadar tanınmıyor hatta Türkiye'nin değişik yerlerinde çok karşılaştığım üzere unutulmaya ya da kullanımdan düşmeye yüz tutuyor. Bunu hatırlatmak, envanterlere geçirmek, insanlarda farkındalık yaratmak benim naçizane amaçlarımdan bir tanesi. Bunu değerlendirmek ve literatüre kazandırmak amacıyla Kula'ya geldim."

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Prof. Dr. Kırımlı'ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, Kula'nın yükselen bir turizm değeri olması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ve UNESCO çatısı altında Kula'nın ve Türkiye'nin tanıtımını sürdürdüklerini söyledi.

Ev hanımı Müşerref Erdil, annelerinden öğrendikleri höşmerim ve peynir lokmasını kızlarına ve gelinlerine öğrettiklerini dile getirerek, "Bu lezzetlerin yok olmaması ve kaybolmaması için mücadele ediyoruz. Yeni nesil her şeyin hazırına alışıyor. Hiçbir şey evde hazırlanan yemeklerin ve tatlıların yerini dolduramaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA