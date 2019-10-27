Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.
Üsküdar Belediyesinin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, 28 Ekim Pazartesi günü Nevmekan Sahil'de yapılacak.
Tarih konusunda uzman görüşleriyle tanınan Ortaylı, katılımcılara Cumhuriyetin bugüne kadar kat ettiği kilometre taşlarını anlatacak.