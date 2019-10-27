Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.

27.10.2019 16:06
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.

Üsküdar Belediyesinin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, 28 Ekim Pazartesi günü Nevmekan Sahil'de yapılacak.

Tarih konusunda uzman görüşleriyle tanınan Ortaylı, katılımcılara Cumhuriyetin bugüne kadar kat ettiği kilometre taşlarını anlatacak.

Kaynak: AA
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