Tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti (2)
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Fahrettin Altun, Orhan Koloğlu, Libya, Güncel

Tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti (2)

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu'nun (90) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

18.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:26
Tarihçi Orhan Koloğlu hayatını kaybetti (2)

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu'nun (90) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığını belirten Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:  

"Türkiye'nin izniyle bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı. Bir dönem Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen, yurt dışında birçok ülkede çeşitli ataşelik görevlerinde bulunan Orhan Koloğlu, aynı zamanda birçok devlet adamına danışmanlık göreviyle de ülkesine hizmet etmiştir. Geçmişimizi kalemiyle aydınlatan nice aydınımız gibi Orhan Koloğlu da fikirleriyle bilgi dünyamızı zenginleştirmiş, gelecek nesillere değerli tavsiyelerle dolu nice çalışmayı miras bırakmıştır. Orhan Koloğlu, ömrünün son zamanlarında dahi ülke meselelerini kendine dert edinmiş ve milli aydın kimliğiyle ülkemiz için fikri çalışmalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."


Kaynak: DHA

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