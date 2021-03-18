Tarihçi Mehmet Genç için başsağlığı mesajları
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Tarihçi Mehmet Genç için başsağlığı mesajları

18.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:12
Tarihçi Mehmet Genç için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından, "İlim yolunun parlak yıldızlarından, değerli tarihçi ve mütefekkir Mehmet Genç hocamız ebedi aleme göç etti. Cenabıhakk gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genç'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Mehmet Genç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da mesajında, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir, Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

İktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Genç, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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