Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti
18.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:12
TARİH alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti.
TARİH alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.
- İstanbul
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı