TARİHÇİ MEHMET GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
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TARİHÇİ MEHMET GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

18.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:12
TARİHÇİ MEHMET GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL DHATarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti.

İSTANBUL DHA

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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