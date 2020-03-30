Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu - Haber
Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği, İlber Ortaylı

Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu

Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu "Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım" "Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak" "Lütfen şikayetlerini bana bildirin, ben bunları not edip ne...

30.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:32
Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu

Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu

"Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım"

"Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak"

"Lütfen şikayetlerini bana bildirin, ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim"

"(Çinliler) Çok daha tuhaf bir şey var, bu adamlar sürekli ürüyorlar"

"Suratımıza bir milyon gidecek demek hiçbir şekilde bir bilgelik değil"

"Avrupa Birliği bitecek"

İSTANBUL - Tarihçi İlber Ortaylı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde görev yapan Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarıyla canlı bağlantı üzerinden konuştu. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için, "Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum" diyen Ortaylı, "Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım. Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak. Lütfen şikayetlerinizi bana bildirin. Ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim" dedi.

Tarihçi İlber Ortaylı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde görev yapan Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarıyla konuştu. Bilgisayar üzerinden canlı bağlantı ile hastane çalışanlarına hitap eden Ortaylı, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu belirtti. Ortaylı, "Size ancak şükranlarımı sunabilirim. Sevgili başhekiminiz Dr. Hasan Karaman hoca aziz dostum. Onu fevkalade çok seviyorum. Olay olursa lütfen bana bildirin. Çünkü bazı kritikleri ancak not edebilirim sonra yazmak üzere. Hekimlerimiz için iyi şeyler yazmak Allah'ın emri. Allah sizin gibi adamları yolladıysa bu kullara bir iltifattır. Güvenlikçilerin başının yine dertte olduğunu düşünüyorum. Bunları bana bildirin anında yazarım çünkü teorimiz şudur; güvenlikçilere ve hekimlere saldıranlarla öteden beri çok uğraşıyorum. Milletin de uğraşmamasına çok sinirleniyorum. Şimdi biraz daha uyanık oldular herhalde. Güvenlik personeli bizim için çok önemli ben devletin bir uzantısı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Lütfen şikayetlerini bana bildirin, ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim"

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için, "Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum" diyen Ortaylı "Yani bu tip insanları derhal hastanelerde kliniklerde gözaltına almak lazım. Artık orada hekimler karar verir ne yapılacağına. Bunun üzerinde durmamız lazım. Problemlerin bu kadar olmadığınız biliyoruz. Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım. Sadece görenlerin değil görmeyenlerin bilmeyenlerin de. Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak. Lütfen şikayetlerini bana bildirin. Ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim" diye konuştu.

"(Çinliler) Çok daha tuhaf bir şey var, bu adamlar sürekli ürüyorlar"

Ortaylı sözlerine şöyle devam etti: "Dünyaya mukayese ettiğimiz zaman oradaki hekimlerle de aranızda çok fark var. Siz öndesiniz, çok değerlisiniz. Şimdi yapılacak şey şu; bu salgın ilk defa gelmiyor Türkiye'ye fakat böylesi gelmedi. Dünyada salgın doğu ülkelerinden geliyor. Çin başlıca bir ülke. Şundan ileridir; efendim pislermiş onu bunu yiyorlarmış ben bunu anlamam. Bilmeden de konuşmak doğru değil. Fakat bir şey var. Çin çok bereketli bir toprak değil. Bereketli kısımları var. Çok bereketsiz kısımları var. Yarısı neredeyse çöl şartlarına yakın. İnsanlar burada beslenemiyor. Çok daha tuhaf bir şey var. Bu adamlar sürekli ürüyorlar. Milat sıralarında bile nüfus 50 milyon. O zamanki dünyanın nüfusu 100-200'ün arasında ve bu hep artmış. Bugünde öyle maalesef ve çok kötü şartlarda yaşadıklarına hiç şüphe yok bugün bile. Siz bakmayın dışarı çıkan zenginlere onlar hırsızlar. Fakat çoğu çok kötü şartlarda yaşıyor. Çok sefil yaşıyor. Fabrikalarda yatıp kalkarak çalışıyorlar. Onun için orada bu işin sonu gelmez. Biz dünyanın altını üstüne getirdik. İklim şartlarını bozduk. Gezegen bunun intikamını alacak."

"Suratımıza bir milyon gidecek demek hiçbir şekilde bir bilgelik değil"

Televizyonlarda yeni tip korona virüs hakkında yapılan istatiksel çalışmalara da değinen Ortaylı, "Şunun üzerinde durmak istiyorum. Türkler salgın gördüler tarihimizde veba salgınları var, kolera salgınları var, tarihimizde daha başka zorluklar var. Fakat bu salgınlar son İspanyol nezlesi hariç o kadar tahribat yapmamış. Televizyonda bazı hocaların yok geometrik gelişme falan yapmalarına çok karşıyım. Kitleleri ilgilendirmiyor bu gibi hesaplar. Tedbirleri alsınlar, suratımıza bir milyon gidecek demek hiçbir şekilde bir bilgelik değil. İnanmıyorum da inanmakta istemiyorum ama Allah'ın işidir. Tabiatın işidir" dedi.

"Avrupa Birliği bitecek"

Yeni tip korona virüs salgınının ardından dünyanın değişeceğini söyleyen Ortaylı, "Dünyayı değiştirecek. İnsanlar birbirlerine daha tutkun olacaklar. Bazı mesleklerin itibarı arttı, artacak. Öyle de olmasını istiyoruz. Belki de sevgili doktorlarımız artık Amerika'ya İngiltere'ye kapak atmak isteyenler olursa 2-3 kere falan düşünecekler bunlar çok önemli şeyler. Avrupa Birliği bitecek. Yani Almanya, Avusturya, Hollanda gibi bir dar blok kendi içinde kalabilir ama İtalya, İspanya ve biz bu gruba girmeyeceğiz çok açık. Biz başka bir şey olacağız bunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Ortaylı sağlık çalışanlarına "Benim telefonum açık canı sıkılan beni arayabilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Arda Turan Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Tarihçi İlber Ortaylı, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 22:00:55. #1.15#
title