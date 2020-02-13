Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Asık suratlı olmaya gerek yok, tarih eğlenerek de yapılabilir
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Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Asık suratlı olmaya gerek yok, tarih eğlenerek de yapılabilir

Tarihçi-Yazar Emrah Safa Gürkan, "Sultanın Casusları" ve "Sultanın Korsanları" kitaplarından sonra, yeni kitabı "Bunu Herkes Bilir" ile raflardaki yerini aldı.

13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47

Tarihçi-Yazar Safa Gürkan, "Sultanın Casusları" ve "Sultanın Korsanları" kitaplarından sonra, yeni kitabı "Bunu Herkes Bilir" ile raflardaki yerini aldı. Gürkan, "Yanlış sorulara doğru cevaplar" veren kitabını Yaşar Kavas'a anlattı.



Haber Videosu

: Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Asık suratlı olmaya gerek yok, tarih eğlenerek de yapılabilir
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