Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Asık suratlı olmaya gerek yok, tarih eğlenerek de yapılabilir
Tarihçi-Yazar Emrah Safa Gürkan, "Sultanın Casusları" ve "Sultanın Korsanları" kitaplarından sonra, yeni kitabı "Bunu Herkes Bilir" ile raflardaki yerini aldı.
13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47
Tarihçi-Yazar Emrah Safa Gürkan, "Sultanın Casusları" ve "Sultanın Korsanları" kitaplarından sonra, yeni kitabı "Bunu Herkes Bilir" ile raflardaki yerini aldı. Gürkan, "Yanlış sorulara doğru cevaplar" veren kitabını Yaşar Kavas'a anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com